Операція пройшла успішно, маленька пацієнтка почувається добре.

Львівські офтальмологи провели унікальну мікрохірургічну операцію 11-річній дівчинці з дуже рідкісною патологією.

Як повідомили на сторінці Першого медичного об'єднання Львова у Facebook, у дівчинки Алевтини виявили вроджену кісту у правому оці. Довгий час ні дівчинка, ні її батьки не підозрювали про наявність утворення, поки кіста не почала стрімко рости.

Спочатку дівчинка відчула дивний дискомфорт в оці, а потім побачила в ньому волосинки, що росли зсередини.

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Лікарі з'ясували, що в оці є дермоїдна кіста. Вона розмістилася за нижньою повікою, поширилась на очне яблуко та деформувала очну щілину. Волосини, що росли з кісти, ставали дедалі товщими. Для їхнього вищипування дівчинка відвідувала лікарів, а через деякий час батьки наважились на операцію.

На момент операції кіста сягала 12х6 мм і починала деформувати обличчя дівчинки. Лікарі провели операцію за допомогою мікрохірургічних інструментів. Хоч кіста і врослася у повіку, операція минула успішно.

Унікальні операції - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня стало відомо про унікальну операцію на мозок, яку вдалося провести українським хірургам зі Львова. Йдеться про 15-річного пацієнта Максима, який 8 років страждав від нападів епілепсії через наявність пухлини.

Так, у львівській лікарні святого Миколая нейрохірурги прооперували Максима з виведенням з-під дії наркозу. Назвавши це операцією "з пробудженням".

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