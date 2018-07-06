Вчені розробили ліки проти стійких до антибіотиків бактерій

Дослідники створили новий препарат, який вистежує і знищує шкідливі бактерії за допомогою людської імунної системи.

Вчені Ліхайського університету в Пенсильванії змішали традиційні антибіотики з молекулами, які приваблюють антитіла імунної системи людини. Такий «імунобіотик» здатен протидіяти великому спектру бактерій, які викликають різної тяжкості хвороби: від харчових отруєнь до пневмонії. Новий препарат може також ефективно боротися з бактеріями, які демонструють стійкість до найновіших антибіотиків. Про це пише The Guardian.

«Натхненням для створення такого препарату стали останні успіхи імунотерапії у лікуванні раку», - сказав Маркос Пірс, який очолив групу розробників нового препарату.

Імунотерапія теж передбачає використання сили імунної системи людини, але для знищення клітин хвороби, а не бактерій. Вчені вирішили з’ясувати, чи можна використати природні ресурси людського тіла для того, щоб допомогти антибіотикам боротися з хворобами більш ефективно.

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Пірс і його команда випробували імунобіотик проти низки бактерій, яким Світова організація охорони здоров’я надає високу пріоритетність, тому що лише кілька препаратів у світі здатні з ними боротися. Серед них - Pseudomonas aeruginosa - бактерія, яка викликає пневмонію у людей, які страждають від раку, кістозного фіброзу чи опіків. Випробування проводилися на заражених бактерією нитчастих червах. Як виявилося, імунобіотик успішно впорався зі знищенням збудника хвороб.

Атакуючи бактерію, препарат, в основі якого лежить антибіотик поліміксин, завдає прямий удар по ній і при цьому слугує маяком для антитіл імунної системи, які значно посилюють ефект. Бактерія, вкрита антитілами, зрештою, знищується білими кров’яними тільцями.

Вчені кажуть, що новому препарату ще потрібно пройти низку тестів. Зокрема, потрібно перевірити, чи не буде він токсичним для людей. Однак, під час випробування на клітинах тварин не було виявлено жодної шкоди від нього.