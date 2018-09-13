Тривалість життя європейців зростає, але основними ризиками є ожиріння та куріння - ВООЗ

В Україні середня очікувана тривалість життя чоловіків у 2015 році, за даними організації, становила 67,5 року, а жінок - 77,3 року, загалом - 72,5 року.

Середня очікувана тривалість життя в країнах Європи продовжує зростати, проте ожиріння та збільшення частки людей із зайвою вагою загрожують змінити цю тенденцію.

Такими є висновки Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), яка у середу, 12 вересня, представила свій звіт щодо стану здоров'я населення Європи, передає Deutsche Welle.

Звіт публікується організацією кожні три роки та охоплює 53 держави, які входять у зону відповідальності регіонального офісу ВООЗ. Згідно з даними ВООЗ, середня очікувана тривалість життя при народженні в європейських країнах зросла з 76,7 року в 2010-му до 77,8 у 2015 році. Утім, ці показники значно різняться за країнами: найвищою очікувана тривалість життя є у Люксембургу (83,1 року), а найнижчою - в Молдові (71,6 років). Як і раніше, жінки живуть у середньому довше за чоловіків - 81,1 проти 74,6 року.

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В Україні середня очікувана тривалість життя чоловіків у 2015 році, за даними організації, становила 67,5 року, а жінок - 77,3 року, загалом - 72,5 року.

За даними фахівців організації, у 2016 році понад 23 відсотки населення Європи страждали на ожиріння - це на 2,5 відсотка більше, ніж шість років тому. 58,7 відсотка мали зайву вагу - також зростання на 2,8 відсотка.

Окрім зайвої ваги та ожиріння загрозу здоров'ю європейців також становлять куріння та надмірне споживання алкоголю - за цими показниками Європа посідає перше місце у світі, вказують у ВООЗ. Так, в європейських країнах близько 29 відсотків людей віком старше 15 років курять. У середньому кожен житель Європи спожиє 8,5 літра чистого алкоголю. Найвищим цей показник є в Литві (15,2 літра), Чехії (12,7) та Бельгії (12,6). В Україні в 2014 році кожен житель спожив у середньому 8,1 літра чистого алкоголю.

Раніше УНІАН повідомляв, що згідно масштабного дослідження, в якому взяли участь 28 мільйонів людей зі 195 країн, безпечної дози алкоголю не існує. Згідно з висновками дослідження, на планеті кожна третя людина вживає алкоголь. Лідерами за кількістю питущих людей виявилися Данія і Норвегія - так, у Данії алкоголь вживають 97 відсотків чоловіків і 95 відсотків жінок. Найменше алкоголь вживають в мусульманських країнах, таких як Пакистан.