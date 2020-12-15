Дослідження показало, що курс з застосування двох препаратів серйозно скорочує термін одужання.

Поєднання препаратів baricitinib і remdesivir при лікуванні госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 може пришвидшити їхнє одужання. Національний інститут здоров'я США раніше рекомендував другий з цих засобів для деяких випадків зараження коронавірусом.

Однак, питання про ефективність remdesivir лишалося відкритим. І ВООЗ рекомендує обережно ставитися до його застосування.

Як пише Nature, щоб випробувати комбіновану терапію, Андре Каліл з Медичного центру Університету Небраски разом з колегами давав remdesivir і протизапальний препарат baricitinib приблизно 500 пацієнтам, госпіталізованим з тяжким або помірним перебігом COVID-19. Ще 500 людей в контрольній групі отримували remdesivir і плацебо. Команда вчених стежила за тим, скільки часу знадобиться, що пацієнти одужали й виписалися з лікарні.

Читайте такожBloomberg: Вакцини не зупинлять COVID-19 самотужки, потрібні лікиЯк виявилося, люди, які приймали обидва препарати, одужували в середньому за 7 днів. І це на один день менше ніж у випадку тих, хто приймав лише remdesivir. Однак, у випадку тих пацієнтів, чий стан був на межі підключення до апарату штучної вентиляції легень, ситуація виявилася зовсім інакшою. Пацієнти, які приймали baricitinib і remdesivir одужували за 10 днів. А ті, кому давали лише другий з них - за 18 днів.

Потенційні ліки від коронавірусу: що про них відомо?

Видання Science писало, що штучні антитіла зможуть лікувати від COVID-19 ще до появи вакцини. Вони потенційно можуть давати миттєве посилення імунітету проти коронавірусу.

Ще в травні компанії Eli Lilly і AbCellera почали перші випробування своїх моноклональних антитіл, намагаючись, перед усім, з'ясувати, чи будуть вони безпечними для людей. А компанії Junshi Biosciences і Regeneron випробовують власні коктейлі з трьох видів моноклональних антитіл, які здатні боротися з еболою.

У серпні AstraZeneca почала випробування власного препарату під назвою AZD7442. Він базується на поєднанні двох видів моноклональних антитіл. В компанії розраховують, що розробка зможе бути як засобом для лікування вже хворих, так і вакциною.

Експерти прогнозували, що ліки на основі штучних антитіл можуть стати доступними в листопаді або грудні. Проблема таких препаратів лише в тому, що їхнє виробництво вимагає складних лабораторних умов.

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Переклад: Лесь Димань