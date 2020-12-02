Китайські вчені дійшли висновку, що в громадському транспорті люди рідше підхоплювали коронавірус, ніж вдома.

Масштабне дослідження поширення коронавірусу SARS-CoV-2 в Китаї виявило, що найчастіше люди підхоплюють небезпечну інфекцію від родичів, з якими живуть в одній оселі.

Читайте такожВООЗ рекомендувала носити маски в приміщеннях при неможливості дистанціюванняЯк пише Nature, дослідження було проведене в провінції Хунань. Його авторами виступили вчені Каюн Сан з Національного інституту здоров'я в штаті Меріленд і Хунцзе Ю з Фуданьського університету в Шанхаї. Вони проаналізували дані 1178 жителів провінції Хунань, які заразилися коронавірусом, а також 15 тисяч тих, з ким інфіковані люди контактували.

Таким чином, дослідники виявили, що контакти між людьми, які живуть разом, становлять найвищий ризик передачі коронавірусу. На другому місці - контакти між членами родини в широкому значенні. Водночас, ризик передачі COVID-19 був нижчим у випадку соціальних контактів, наприклад, під час поїздки в громадському транспорті. Кожен додатковий день взаємодії між людьми підвищував ризик зараження коронавірусом на 10%.

Читайте такожBBC: COVID-19 уражає легені гірше, ніж вважалосяАналіз також показав, що жорсткий карантин в Хунані насправді підвищив поширення COVID-19 в сім'ях. Оскільки люди були змушені проводити більше часу разом вдома, ніж зазвичай. Але поширення коронавірусу між громадами й в ході соціальних взаємодій сильно скоротилося за час карантину. Автори дійшли висновку, що природа коронавірусу SARS-CoV-2 вимагає одночасних зусиль, націлених ізолювати інфікованих й відправити всіх, з ким вони контактували, в карантин. Крім того, необхідне втручання на рівні всього населення.

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Переклад: Лесь Димань