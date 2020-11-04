У країні закрили музеї, театри, казино, кінотеатри, секс-клуби, парки розваг.

У Нідерландах посилили карантинний режим. У країні закрили музеї, театри, казино, кінотеатри, секс-клуби, парки розваг та інші підприємства зі сфери послуг.

Читайте такожУ Нідерландах зафіксували першу у світі смерть після повторного інфікування COVID-19 (відео)Влада не виключає, що для боротьби з коронавірусом доведеться вводити повний локдаун з комендантською годиною і закриттям шкіл.

Нові обмеження діятимуть до 17 листопада, після цього в Нідерландах повернуть колишній режим обмежень. Список обмежень опублікований на сайті уряду, передає kommersant.

Влада не рекомендує жителям планувати подорожі до середини січня 2021 року. У Нідерландах заборонені громадські заходи, крім дозволених демонстрацій і зборів. Повнолітнім можна займатися спортом тільки з дотриманням соціальної дистанції. Магазини можуть працювати тільки до 20:00, алкоголь не продають з 20:00 до 7: 00.

Коронавірус в Нідерландах

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Автор: УНІАН