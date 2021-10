Тонкий гострий шматок цементу прорвав праве передсердя і праву легеню.

Медики виявили в серці американця шматок цементу.

Статтю про цей випадок опубліковано в науковому журналі The New England Journal of Medicine, пише Live Science.

56-річний чоловік звернувся до відділення невідкладної допомоги після того, як упродовж двох днів відчував біль у грудях і проблеми з диханням. Пацієнту зробили рентген і комп'ютерну томографію, які показали чужорідне тіло в його серці. Як з'ясувалося, це був шматок цементу.

Виявилося, що за тиждень до цього чоловік пережив операцію через компресійний перелом хребта. Йому зробили кіфопластику - процедуру, під час якої лікарі вводять у хребець спеціальний кістковий цемент, щоб зміцнити хребець і зняти больовий синдром.

За словами авторів статті, саме це сталося у випадку з чоловіком - цемент просочився з кістки в його вени, де затвердів та емболізувався і потім потрапив до серця.

Пацієнту зробили екстрену операцію на серці, під час якої лікарі виявили тонкий гострий шматок цементу, що прорвав праве передсердя і праву легеню. Довжина фрагмента склала 10,1 сантиметра.

Операція пройшла без ускладнень, і за місяць чоловік майже повністю одужав.

Автор: Катерина Комолова