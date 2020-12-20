Борис Джонсон в образі Грінча / Twitter

У Великій Британії рішення уряду посилити карантин напередодні Різдва не знайшло розуміння у населення. Британці критикують прем'єра Бориса Джонсона, чимало людей виїжджають з Лондона, де введені жорсткі обмеження.

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За інформацією Guardian, напередодні в Лондоні і в південно-східному регіоні країни ввели так званий «четвертий рівень» карантинних обмежень. він фактично дозволяє людям святкувати Різдво тільки вдома, з членами свого домогосподарства.

Жителям районів, де введена "четверта фаза" не можна ночувати поза своїм будинком, а бачитися з кимось з іншого домогосподарства можна лише поза приміщеннями.

Людей агітують не залишати домівки без надзвичайної потреби.  Магазини другорядної важливості, перукарні, салони краси та розважальні заклади були закриті.

У світлі посилення карантину чимало жителів Лондона вочевидь вирішили покинути місто і зустріти свята в регіонах, де діють менш жорсткі обмеження «рівнів 1-3». У соцмережах з'явилися відео з натовпами людей на вокзалах.

У Twitter тим часом запустили хештег #christmasiscancelled (»Різдво скасували").

Користувачі не стримують емоцій і лайливих слів на адресу уряду, порівнюють Бориса Джонсона з «Грінчем – викрадачем Різдва» і постять меми. Деякі скаржаться, що через локдаун не зможуть відвідати в Різдво своїх старих.

Опір у 1940 - опір у 2020 / Twitter
Борис Джонсон з підписом-назвою мультфільму" Круши, Ральф " / Twitter
Джонсона порівнюють з Грінчем / Twitter
Усі в "фазі 4 карантину" / Twitter
Користувач звинувачує covid-атеїстів і порушників карантинних правил у зриві Різдва / Twitter
Twitter
Twitter
Користувач скаржиться, що не зможе відвідати на Різдво свою бабусю з синдромом Альцгеймера / Twitter

Новий штам коронавірусу: що відомо

  • Раніше прем'єр Великої Британії Борис Джонсон повідомив про виявлення нового штаму коронавірусу, який може бути на 70% заразніше існуючого.
  • У Лондоні і частині Англії вводиться новий локдаун. Крім того, в країні скасовуються послаблення карантину, заплановані на Різдво.
  • У ВООЗ заявили, що знаходяться в тісному контакті з британським урядом щодо виявлення нового різновиду коронавірусу. 

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Автор: Дмитро Захаров