У Великій Британії рішення уряду посилити карантин напередодні Різдва не знайшло розуміння у населення. Британці критикують прем'єра Бориса Джонсона, чимало людей виїжджають з Лондона, де введені жорсткі обмеження.

Читайте такожНідерланді заборонили авіарейси з Великої Британії через новий штам коронавірусу

За інформацією Guardian, напередодні в Лондоні і в південно-східному регіоні країни ввели так званий «четвертий рівень» карантинних обмежень. він фактично дозволяє людям святкувати Різдво тільки вдома, з членами свого домогосподарства.

Жителям районів, де введена "четверта фаза" не можна ночувати поза своїм будинком, а бачитися з кимось з іншого домогосподарства можна лише поза приміщеннями.

Людей агітують не залишати домівки без надзвичайної потреби. Магазини другорядної важливості, перукарні, салони краси та розважальні заклади були закриті.

У світлі посилення карантину чимало жителів Лондона вочевидь вирішили покинути місто і зустріти свята в регіонах, де діють менш жорсткі обмеження «рівнів 1-3». У соцмережах з'явилися відео з натовпами людей на вокзалах.

