Евакуаційний літак повітряних сил A310 MedEvac перевозитиме важкохворих пацієнтів з коронавірусом до регіонів, де навантаження на реанімації менше.

У Німеччині вже третій день поспіль захворюваність на коронавірус б'є нові рекорди. Тож з 26 листопада в країні для перевезення важких хворих будуть залучати військову авіацію.

Як пише Європейська правда з посиланням на Tagesspiegel, евакуаційний літак повітряних сил A310 MedEvac перевозитиме важкохворих пацієнтів з коронавірусом до регіонів, де навантаження на реанімації менше. Він оснащений повноцінним реанімаційним обладнанням.

Відомо, що о 14 годині літак приземлився у баварському Меммінгені та повезе перших хворих до Мюнстера, що у західній частині країни. Ймовірно, можуть залучити навіть 2 літаки.

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Зазначимо, Німеччина ще під час першої хвилі COVID-19 підготувала план перевезення важкохворих, щоб не допускати критичного перевантаження лікарень. Згідно з ним, для пацієнта спершу шукають місце у сусідніх федеральних землях, віднесених до цього "кластеру". Якщо ж такої можливості немає, тоді розглядають перевезення вже у межах всієї країни.

Міністр охорони здоров’я Єнс Шпан, який залишається на посаді у статусі виконуючого обов’язки, закликав німців максимально обмежити соціальні контакти і хоче термінової зустрічі прем’єрів федеральних земель через ситуацію з коронавірусом.

Єнс Шпан заявив, що розвиток ситуації вимагає негайних дій, і процес зміни влади після виборів не повинен впливати на швидкість прийняття рішень.

"Ситуація зараз драматично серйозна, більш серйозна, ніж будь-коли за увесь час пандемії", - заявив він, повідомляє Spiegel.

Міністр сказав, що найкраще, що зараз можна зробити - максимально обмежити контакти та скасувати всі масові події. Єнс Шпан розкритикував Берлін, де в клініці Charité вже закінчуються місця, але різдвяні ярмарки поки не закривають.

Ситуація з коронавірусом в Німеччині: що відомо

За минулу добу в країні виявили понад 76 тисяч нових хворих на коронавірус. Показник захворюваності за останні 7 днів теж максимальний – 438,2.

Нещодавно Німеччина перетнула поділку у понад 100 тисяч смертей проти коронавірусу від початку пандемії.

Нині вона на 5 місці за смертністю у Європі після Росії, Британії, Італії та Франції.

В країні найнижчий рівень вакцинації в ЄС. Багато людей купують підробні COVID-сертифікати. Загалом Німеччина відкрила понад 3000 розслідувань про продаж підробних документів.

Раніше у Німеччині вже оголосили про посилення карантинну, забороняючи доступ невакцинованих до певних місць, а відомі німецькі Різдвяні базари у кількох федеральних землях, включно із Баварією та Саксонією, цього року скасували.

Автор: Вікторія Гордієнко