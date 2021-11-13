Через дихальні шляхи людини вакцина потрапляє в легені для стимуляції імунітету слизової.

У квітні цього року китайська компанія CanSino Biologics заявила про початок клінічних випробувань вакцини проти COVID-19, що вводиться шляхом інгаляції.

На міжнародній китайській виставці в місті Хайкоу на півдні Китаю презентували першу в світі вакцину проти коронавірусу, яку вводять шляхом інгаляції.

Таку вакцину люди вдихають через рот, передає ТСН з посиланням на CGTN.

Потім через дихальні шляхи людини вакцина потрапляє в легені для стимуляції імунітету слизової, який неможливо створити шляхом внутрішньом'язових ін'єкцій.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Ірина Погоріла