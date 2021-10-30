Щеплення дітей молодшого шкільного віку можуть почати вже на початку листопада цього року.

У США регулятор схвалив застосування вакцини Pfizer від коронавірусу для дітей від 5 років.

У п'ятницю Федеральне управління з контролю за якістю продуктів харчування і медикаментів (FDA) дозволило – поки що, в надзвичайних ситуаціях – застосування вакцини Pfizer/BioNTech для дітей у віці від 5 до 11 років, повідомляє "Голос Америки".

Представники компанії Pfizer заявили, що в суботу почнуть доставки дитячих доз вакцини в аптеки США.

На сайті FDA сказано, що дітям до 12 років вакцина буде вводитися в меншому дозуванні, що становить приблизно 10 мікрограмів – одну третину від підліткової дози: для вікової групи від 12 до 15 років дозування становить 30 мікрограмів.

Підкреслюється, що в ході вакцинації фахівці будуть приділяти особливу увагу частоті випадків розвитку міокардиту, які іноді спостерігалися в результаті застосувань вакцин Pfizer/BioNTech і Moderna, особливо у молодих чоловіків.

Згідно зі звітами Pfizer/BioNTech, ефективність вакцини за підсумками клінічних випробувань серед дітей у віці від 5 до 11 років становила 90,7%.

"Якщо все піде добре, і ми отримаємо схвалення органів з регуляції і рекомендації CDC, цілком можливо, що вакцини будуть доступні для дітей у віці від 5 до 11 років вже в перші тижні листопада", – заявив головний імунолог США доктор Ентоні Фаучі.

В опублікованих перед засіданням документах представники FDA заявили, що для цієї вікової групи ймовірні переваги вакцинації явно переважують можливі побічні ефекти.

Хоча діти рідко переносять COVID-19 у тяжкій формі або вмирають від цього захворювання, у деяких дітей розвиваються ускладнення. Крім того, кількість випадків зараження коронавірусом серед нещеплених дітей зросло через поширення варіанту "Дельта".

На цей час використання вакцин проти COVID-19 для дітей молодшого шкільного віку схвалили всього кілька країн, включаючи Китай, Кубу і Об'єднані Арабські Емірати.

Як повідомляв УНІАН, МОЗ України влітку цього року дозволив вакцинацію проти COVID-19 дітей віком від 12 років вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

Зазначимо, що в Україні записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0800602019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Вікторія Токарєва