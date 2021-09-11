Pfizer для дітей можуть схвалити у жовтні, для Moderna знадобиться трохи більше часу.

З жовтня у США можуть дозволити щеплення від коронавірусу для дітей віком від 5 до 11 років.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на поінформовані джерела.

Йдеться про щеплення вакциною Pfizer.

Терміни вказані із зазначенням імовірного надходження даних про клінічні випробування вакцини, проведені для цієї вікової категорії.

Читайте такожMicrosoft відклав повернення співробітників в офіси через COVID-19Отримавши повні дані, у регулятора проситимуть дозволити екстрене застосування Pfizer для малолітніх дітей.

Остаточне рішення FDA може бути ухвалено вже за три тижні після подачі заявки.

Дозвіл на щеплення молодших школярів з нетерпінням чекають мільйони американців, особливо батьки, діти яких пішли до школи цього року.

Якщо Pfizer покаже результати досліджень до кінця вересня, то у перші кілька тижнів жовтня вакцину для дітей схвалять.

Водночас іншій вакцині Moderna, імовірно, знадобиться на три тижні більше – десь приблизно у листопаді. За словами джерела, плани головного інфекціоніста країни щодо схвалення вакцини "виглядають оптимістично".

Раніше Pfizer заявляла, що розробила COVID-вакцину для дітей. Передбачається, що її можна буде використовувати у віці від 5 до 11 років.

Вакцинація дітей від коронавірусу: що відомо

У червні 2021 року Всесвітня організація охорони здоров'я опублікувала рекомендації, де вперше заявила, що дітей можна вакцинувати від коронавірусу.

Нещодавно українське МОЗ затвердило рекомендації вакцинації від коронавірусу дітей від 12 років в деяких випадках. Вакцинувати дітей дозволили препаратом Comirnaty від Pfizer/BioNTech. Для отримання щеплення батькам дітей 12 - 15 років, або дитини у віці 16–17 років повинні звернутися до педіатра або сімейного лікаря.

11 серпня стало відомо, що в США серед пацієнтів з COVID-19 все більше і більше дітей, тому влада закликала прискорити схвалення дитячої COVID-вакцини.

1 вересня влада Куби заявила про плани вакцинувати дітей віком від 2 до 18 років своєю вітчизняною вакциною Soberana-2.

В Україні ж всі COVID-вакцини рекомендовані для застосування у віці від 18 років.

Автор: Яна Ставська