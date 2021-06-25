В Європарламенті схвалили резолюцію про аборти, яка рекомендує в 27 країнах ЄС забезпечити жінці право на легальний і безпечний аборт.
Як повідомляє Reuters, документ викликав запеклі дебати, але більшість виявилася прихильниками абортів.
378 голосів було за документ, 255 — проти. У документі сказано, що пандемія ускладнила доступ багатьох жінок до послуг, які «мають вирішальне значення для сексуального і репродуктивного здоров’я та прав жінок».
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В Європі це досить гостре питання, оскільки не дивлячись на досить демократичне ставлення до абортів в одних країнах, в Польщі, наприклад, «уряд запровадив фактичну заборону на аборти».
Ухвалена резолюція рекомендує державам, що входять в ЄС, налагодити регулярні медогляди, поліпшити доступ до протизаплідних засобів і лікуванню безпліддя, а також боротися з «менструальною бідністю» (так називають брак грошей у дівчат або жінок на засоби особистої гігієни).
Прихильники документа вважають, що він допоможе зміцнити сексуальне і репродуктивне здоров’я та демократичні права людини. Противники резолюції заявили, що доступ до аборту не поліпшить здоров’я жінок і що право на життя має основоположне значення.
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