Вакциною компаній уже почали робити масове щеплення, зокрема, серед населення Британії.

Уже близько року весь світ бореться з коронавірусною інфекцією. Тим часом починають з’являтися перші потенційні вакцини від COVID-19. Після випробувань перші схвалення міністерств охорони здоров’я кількох країн отримала вакцина спільного виробництва американської компанії Pfizer і німецької BioNTech. Велика Британія першою із країн Заходу вже розпочала програму масової вакцинації населення від коронавірусу.

Що відомо про вакцину Pfizer і BioNTech

Зазвичай процес створення вакцини розтягується на декілька етапів і триває не один рік. Однак ситуація із поширенням коронавірусу змусила фахівців прискоритися з розробкою вакцини.

Читайте такожАмериканський регулятор підтвердив ефективність вакцини від Pfizer і BioNTechТак, у липні цього року компанії Pfizer і BioNTech почали тестування на людях розробленої ними мРНК-вакцини-кандидата BNT162b2 проти COVID-19. У випробуваннях фази 3 взяли участь понад 43 тисячі людей, понад 41 тисяча із яких станом на листопад уже отримали другу дозу вакцини-кандидата.

Результати первинного аналізу ефективності, як стверджують у компанії Pfizer, показали 95% ефективність BNT162b2 проти COVID-19, починаючи з 28 днів після введення першої дози; проаналізовано 170 підтверджених випадків COVID-19, з яких 162 спостерігали у групі плацебо і 8 випадків – у групі вакцинованих учасників.

Показники ефективності, додають представники Pfizer, були однорідними незалежно від таких демографічних характеристик, як вік, стать, расова чи етнічна належність. А ефективність у дорослих віком понад 65 років становила більш ніж 94%.

Більшість побічних явищ, пов’язаних із введенням вакцини, запевняють у компанії, проходили невдовзі після вакцинування. Єдиними важкими побічними явищами, які виникали з частотою 2% або вищою після введення першої або другої дози, були підвищена втомлюваність (3,8%) та головний біль (2,0%) після введення другої дози. У дорослих учасників старшого віку спостерігалася тенденція до меншої частоти і вираженості побічних явищ після введення вакцини.

Вакцина складається з двох ін'єкцій, які робляться з різницею в 21 день.

Вакцина Pfizer-BioNTech: перші застереження Британії

На початку грудня Велика Британія першою у світі розпочала масове щеплення вакциною Pfizer-BioNTech проти коронавірусної хвороби COVID-19 серед населення.

Після щеплення від коронавірусу німецько-американською вакциною у деяких жителів Великої Британії проявилися серйозні алергічні реакції. Тому британський регулятор рекомендував відмовитися від вакцинації людям з будь-якою серйозною алергією.

Алергічна реакція, зокрема, з’явилася невдовзі після введення вакцини, громадяни пройшли курс лікування й уже почуваються добре. Фахівці допускають, що у людей була анафілактоїдна реакція, що включає висипи на шкірі, задуху, іноді падіння артеріального тиску.

Як заявили в американській компанії Pfizer, подібні реакції не спостерігалися у клінічних випробуваннях цього препарату на понад 20 тисячах добровольців. При цьому там зауважили, що люди з історією серйозних алергічних реакцій на вакцини або на компоненти, що містяться у їхній вакцині, не брали участі в пізніх етапах випробування.

Перспективи вакцинації від COVID-19 в Україні

Міністерство охорони здоров’я склало графіки майбутньої вакцинації українців від COVID-19 та визначило пріоритетні для щеплень категорії населення.

Очікується, що наша країна отримає вакцину в першому півріччі 2021 року. Всього Київ розраховує отримати 8 мільйонів доз на першому етапі.

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Автор: Аліна Вишневська