Москва опублікувала дані третьої фази клінічних випробувань своєї вакцини від коронавірусу, але вони піднімають ще більше питань і не додають впевненості в російській розробці.

Дослідження, опубліковане у престижному журналі The Lancet, підтверджує, що російська вакцина від COVID-19 під назвою Sputnik V дуже ефективна. Але вчені кажуть, що російські дані все одно викликають сумніви.

Про це пише Der Spiegel, додаючи, що публікація в престижному журналі повинна була стати моментом визнання для російських вчених. Адже в ній було написано, що Sputnik V протидіє коронавірусу з ефективністю 91,6%. У вівторок на сторінках The Lancet з'явилися перші проміжні результати третьої фази клінічних випробувань російської вакцини.

Читайте такожУ Росії видають "Паспорт вакцинованого" щепленим від коронавірусу препаратом "Спутнік V"Це повинно було означати, що російський препарат Sputnik V приєднається до когорти визнаних у всьому світі вакцин від COVID-19. Розробки компаній Moderna, Biontech і Pfizer показали ефективність на рівні 95%. Показники вакцини від AstraZeneca й Оксфордського університету дещо гірші. А препарат Johnson & Johnson показав 66%-у ефективність. Тож тепер Sputnik V повинен був вийти в прем'єр-лігу вакцин. І через це впродовж останніх днів канцлер Німеччини Ангела Меркель, німецький міністр охорони здоров'я Єнс Шпан і Єврокомісія задумалися про схвалення російської розробки.

Завдяки The Lancet репутація сумнівної вакцини від COVID-19 була покращена. Принаймні, на це сподівалися в Росії. Але експерти все одно не довіряють Sputnik V.

Каша з цифр і непояснені смерті

Ще у вересні 40 експертів на чолі з відомим молекулярним біологом Енріко Бучі, який очолює інститут з дотримання наукової чесності під назвою Resis, розкритикували дані російських випробувань. На той час їхньою головною претензією було помітне копіювання даних в діаграмах російської публікації. Минуло півроку. І сумніви нікуди не поділися.

"Рішення російського уряду зробити вакцину доступною до завершення третьої фази клінічних випробувань все одно неприйнятні", - сказав Бучі.

Читайте такожThe Guardian: Оксфордська вакцина лише на 10% ефективна проти мутованого коронавірусу з ПАРПроцес розробки Sputnik V теж не типовий для російський умов. Бучі пояснив, що не критикує біомедицину в Росії, але конкретно цей випадок був дивним. Навіть в умовах пандемії настільки неповні й розмиті процедури не можна виправдати.

Тож інститут Бучі знову вирішив перевірити нові російські дані, які були опубліковані на сторінках The Lancet. Вчені вказали на шість речей, які "викликають занепокоєння" і лишаються невирішеними після другої публікації.

Спостерігається серйозна відсутність прозорості. Вчені включно з Бучі, а також дослідники з Росії, досі не мають доступу до даних процесу розробки вакцини від COVID-19. Єдиною відповіддю, яку вони отримали на свої звернення було: "Департамент безпеки розгляне запити". Російські лікарі теж це підтвердили Der Spiegel. Бучі назвав "обурливою" таку поведінку як Національного дослідного центру мікробіології й епідеміології імені Гамалії, так і редакції The Lancet.

На даний момент зафіксовані чотири смерті внаслідок вакцинації препаратом Sputnik V. Але лише про двох людей є всі деталі.

Спостерігаються розбіжності в даних про кількість учасників клінічних випробувань. В публікації, розміщеній на The Lancet, згадуються дві різні цифри. В одному місці учасників 21977, а в іншому - 21862.

Питання викликає і розрахунок ефективності. У 15% учасників з групи, яка приймала плацебо, з'явилися антитіла на 42 день випробувань. Швидше за все, вони заразилися за цей час і перехворіли на COVID-19 без симптомів. Не зрозуміло, чи їхні випадки були враховані під час розрахунків.

На додачу не зрозуміло, чому кількість учасників "вакцинованої групи" значно більша під час проміжних випробувань, ніж в остаточному звіті, опублікованому на The Lancet.

Також в публікації The Lancet постійно змінюється кількість людей, які заразилися COVID-19 попри те, що були вакциновані Sputnik V. В "результатах" дослідження вказано, що через 21 день лише 16 з приблизно 15 тисяч учасників тестів виявили коронавірус. А в інших розділах звіту сказано, що був 61 випадок COVID-19 у цій групі станом на 20-й день.

Енріко Бучі вважає, що заяви про ефективність Sputnik V не можна сприймати серйозно на тлі таких розбіжностей і загадок в даних. Смерть ще двох учасників випробувань можна ще пояснити. Але для цього теж знадобиться більше відкритості.

Критика в Росії

Читайте такожNature: Одна з вакцин від COVID-19 виявилась здатною допомогти старшим людямSputnik V також критикують в Росії. Мало хто з медичних професіоналів в країні наважиться поставити під сумнів державні дослідження. Але епідеміолог Василь Власов з Московської вищої школи економіки став виключенням.

"Дуже шкода, що наукова спільнота не має повного доступу до даних, тому що це створює можливості для спекуляцій про фальсифікацію цих даних", - сказав Власов, коментуючи публікацію на The Lancet.

Як і його італійський колега, Власов критикує російський звіт за незрозуміле зникнення учасників третьої фази випробувань. Люди, які брали участь в проміжному випробуванні, десь поділися до кінця процесу. У групі вакцинованих таких щонайменше 74. Розбіжності в загальних кількостях учасників випробувань теж спантеличують. У звіті немає пояснення, чому людей виключили на різних стадіях тестів або чому автори дослідження більше не рахували їхні дані.

Російська вакцина від коронавірусу

11 серпня 2020 року президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу Sputnik V. Путін також стверджував, що одна з його доньок зробила собі щеплення цією вакциною.

Москва не надала міжнародній науковій спільноті жодних даних про випробування вакцини, які б підтверджували, що вона безпечна й ефективна проти COVID-19. Третя фаза клінічних випробувань вакцини перед реєстрацією не проводилася. Разом з тим росіяни оцінили ефективність своєї вакцини у 92%.

24 серпня Путін домовився з Олександром Лукашенком про тестування російської вакцини проти коронавірусу на білорусах, і Білорусь стане першою країною, куди буде поставлена ця вакцина.

У МОЗ України неодноразово заявляли, що ця вакцина не пройшла третю фазу клінічних досліджень, а тому не може використовуватися в Україні.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначав, що Росія нав'язує Україні "гібридну" дискусію про закупівлю своєї вакцини від коронавірусу Sputnik V.

2 січня ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що харківське фармацевтичне підприємство "Біолік" подало у МОЗ документи на реєстрацію в Україні російської вакцини "Спутник V".

У МОЗ повідомляли, що проводять переговори з компанією-виробником вакцини від коронавірусу AstraZeneca та іншими провідними світовими компаніями-виробниками вакцин.

Також Україна має отримати першу партії у кількості 8 млн доз вакцини у рамках глобальної ініціативи COVAX.

30 грудня Україна підписала контракт з китайською компанією Sinovac про постачання 1,9 млн доз вакцини від COVID-19.

Читайте новини світу і переклади зарубіжної преси на каналі УНІАН ІноЗМІ

Переклад: Лесь Димань