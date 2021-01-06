Невдовзі після щеплення літню жінку госпіталізували з інсультом.

В Італії з’ясовують причини смерті 89-річної жінки, яка померла від інсульту невдовзі після вакцинації від коронавірусу.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Corriere della Sera.

Читайте такожЧерез два дні після щеплення вакциною Pfizer: у Португалії померла медсестраЗазначається, що жінка проживала у будинку для літніх у Генуї й отримала вакцину 5 січня. Згодом її госпіталізували з інсультом, а вранці 6 січня вона померла.

Оскільки між вакцинацією та інсультом зовсім незначний інтервал часу, причини її смерті вирішили ретельно розслідувати. У регіональному агентстві охорони здоров’я Лігурії вказують, що поки ніщо не вказує на прямий причинно-наслідковий зв’язок між отриманням вакцини та інсультом.

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Автор: Аліна Вишневська