Розробники вже виправдалися за курйозну ситуацію.

В Алтайському краї Росії троє медиків із 42, яким раніше зробили "щеплення" від коронавірусу, підхопили цю інфекцію.

Про це повідомляється на сайті регіонального МОЗ.

Попри це, там знайшли виправдання такої ситуації: кажуть, що не встигли пройти необхідні терміни. Це називають єдиною можливою причиною зараження медиків.

Читайте такожHandelsblatt: у Росії коронавірусом заразився депутат, який випробовував розхвалену Путіним вакцину

"За інформацією розробників, вакцина двокомпонентна: через три тижні після першої ін'єкції людина отримує другу. Вакцинованою і, відповідно, захищеною від коронавірусної інфекції, людина вважається тільки через три тижні після другого щеплення, оскільки весь цей час йде процес формування імунітету. Імунітет у хворих медиків, які пройшли вакцинування, ймовірно, до моменту зустрічі зі збудником COVID-19 сформуватися не встиг", - йдеться в повідомленні.

Російська вакцина від коронавірусу "Супутник V": що відомо

У Росії заявили про реєстрацію першої вакцини проти COVID-19, "протестували" на дочці Путіна. Але у міжнародного співтовариства вчених виникли сумніви, що вона взагалі працює.

Москва не надала міжнародному науковому співтовариству ніяких даних про випробування вакцини, які б підтверджували, що вона безпечна і ефективна проти COVID-19.

Видання Science зазначило, що Москва не скоро зможе користуватися своєю вакциною. І вона про це добре знає. На це вказують навіть певні епізоди сертифіката, виданого російським Міністерством охорони здоров'я. Зокрема, в ньому забороняється широке використання вакцини до першого січня 2021 року.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован