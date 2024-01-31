Лише через кілька місяців після цієї процедури троє дітей почали реагувати на мову.

П'ятьом маленьким дітям, глухим з народження, подарували можливість чути завдяки генній інженерії. Тепер вони вчаться розмовляти.

Революційний метод боротьби з вродженою глухотою, розроблений генетиками Гарвардської медичної школи та Фуданського університету, вже пройшов клінічні випробування, пише Бі-бі-сі. Фахівці провели шість операцій, але одна завершилася невдало.

Вчені припустили кілька версій, чому в одному випадку терапія не спрацювала, не виключено, що інноваційна методика дала збій і лікування потрібно просто повторити.

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Американські вчені сподіваються, що в США їх метод лікування буде схвалений вже в найближчі роки, після чого лікарі відразу отримають право направляти дітей з без слуху на терапію.

Вчені розповіли, що вроджена глухота може бути результатом півтори сотні мутацій, однак у випадку з цими дітьми мова йде про генетичну "поломку", що порушує нервовий зв'язок між внутрішнім вухом і головним мозком. Вчені знають цю мутацію як DFNB9. І вона була визначена десятки років тому, але терапії для неї не було.

Ін'єкцію з потрібним геном вчені ввели кожній дитині прямо в вухо. Ця ін'єкція замінила "дефективну" копію гена здоровою.

Лише через кілька місяців після цієї процедури троє дітей почали реагувати на мову, а ще двоє – навіть розрізняти її серед шуму.

Фахівці відзначили, що після введення ін'єкції слух не повертався одномоментно, а поліпшувався поступово. При цьому лікарі розповіли, що перші випадки поліпшення були зафіксовані через пару тижнів після ін'єкції.

Лікування дітей

У Британії схвалили застосування нових ліків для дітей, хворих на рак. Відмінність нового препарату в тому, що він менш токсичний і провокує менше побічних ефектів, ніж хіміотерапія. Першою в країні нові ліки почала застосовувати Лондонська дитяча лікарня Great Ormond Street Hospital. А одним з перших пацієнтів став 11-річний Артур з лейкемією.

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