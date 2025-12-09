Як зрозуміти, що риба свіжа: лікар розповів, на що звертати увагу

Медик каже, що важливо уникати купівлі риби на стихійних ринках або в місцях, де не дотримуються санітарних норм.

Щоб риба була безпечною для вживання, важливо правильно її вибирати, оцінюючи зовнішній вигляд, запах та умови продажу. В коментарі для УНІАН лікар Центру Контролю та Профілактики хвороб Андрій Косінов пояснив, на що звертати увагу при покупці, як правильно зберігати та готувати рибу, і чому навіть живий на прилавку лосось не завжди гарантує безпеку.

Як визначити свіжість риби за зовнішніми ознаками

За словами лікаря, перш за все, потрібно правильно вибирати рибу. Головне при цьому – звертати увагу на ознаки свіжості, оцінюючи зовнішній вигляд продукту.

"Головне - приділити увагу прозорим очам риби, щоб вони були округлими, яскравими. Також треба звернути увагу на природний запах, який повинен бути в рибі: морський чи річковий, природний, але не має бути ніяких неприємних аміачних або тухлих ноток", - зауважив лікар.

Важливо, каже він, уникати купівлі риби на стихійних ринках або в місцях, де не дотримуються санітарних норм. На таких ринках риба часто невідомо скільки часу лежить на відкритому повітрі без льоду, що може негативно вплинути на якість продукту і призвести до отруєння.

"Ще один важливий момент: якщо покупець планує довго транспортувати рибу без холодильника, краще користуватися спеціальними сумками-холодильниками, які підтримують низьку температуру і зберігають продукт свіжим. Вдома рибу слід класти на нижню полицю холодильника, окремо від інших продуктів. Скільки її можна тримати в холодильнику? Ну, не більше доби. Максимум півтори", - каже Андрій Косінов.

Якого кольору мають бути зябра у свіжої риби

За словами лікаря, вони мають бути червоного або рожевого кольору і щільно прилягати до тіла.

"Головним орієнтиром залишається запах - він повинен бути свіжим, без аміачних або неприємних ноток", - зазначив лікар.

Він також додав, що колір зябер може відрізнятися залежно від виду риби та зовнішніх факторів, тож іноді здорова риба може виглядати незвично, і для остаточного висновку краще звертатися до фахівців.

"Краще в цьому випадку не купувати те, що у вас викликає внутрішню підозру. Краще не з'їсти, ніж потім лікуватись", - підсумував медик.

Як слід розморозити рибу, якщо вона була куплена замороженою

Косінов каже, що у жодному разі не слід розморожувати рибу при кімнатній температурі - краще робити це в холодильнику.

"Якщо ж готувати рибу відразу, можна прискорити процес, використовуючи холодну воду або мікрохвильову піч. Після приготування обов’язково ретельно мийте весь використаний посуд і тримайте його окремо від посуду для м’яса чи інших продуктів, щоб уникнути перехресного забруднення", - зазначив він.

Лікар також підкреслив, що важливо готувати рибу при достатньо високій температурі - приблизно 70 °C всередині продукту. Великі шматки риби, за його словами, слід запікати не менше 15–20 хвилин, а при варінні - після закипання також 15–20 хвилин. Варто пам’ятати, що навіть здорова на вигляд риба може містити токсини, тому правильна термічна обробка - обов’язкова, каже лікар.

"Якщо є підозри щодо якості риби, її можна доставити до нашого центру для лабораторного дослідження. Там проводять токсикологічний та паразитологічний аналіз, який дозволяє виявити бактерії, токсини та інші потенційно небезпечні елементи. Такий контроль доступний кожному, хто звернеться до нашої лабораторії", - зазначив медик.

Чи можуть токсини та різні ураження бути навіть у живій рибі, яка поступає у продаж

Медик каже, що так, і ризики залежать від походження риби.

"На рибних фермах інколи використовують хімічні добавки для запобігання поширенню інфекцій, і важливо, щоб їхня кількість не перевищувала допустимі норми - це можна визначити лише лабораторно. Також риба може містити бактерії, наприклад сальмонелу, яка виникає при порушенні холодового ланцюга або неправильному транспортуванні. Тому потрібно звертати увагу на умови вирощування та документи продавця, санітарні сертифікати та походження продукту", - пояснює Андрій Косінов.

Чи існує ризик ураження ботулізмом при вживанні неякісної риби

Лікар наголошує, що ризики є, бо ботулізм - дуже серйозне захворювання.

"Він може виникнути при вживанні неправильно приготовленої риби, особливо в’яленої, соленої чи копченої. Щодо перших симптомів: якщо людина поїла рибу і через деякий час - від години до кількох годин, залежно від кількості токсину - починає відчувати погане самопочуття, з’являється блювота, підвищується температура, слід негайно звертатися до інфекційного відділення. Тим часом можна прийняти сорбент, ще по дорозі до лікарні, щоб полегшити стан. Втім, не варто чекати, що "стане краще" самостійно", - зазначив медик.

Косінов також звернув увагу на те, що необхідно зібрати залишки такої риби для лабораторного дослідження.

Чи дійсно жива риба на прилавку гарантує її свіжість і безпечність для споживання

За словами Андрія Косінова, якщо вибирати між живою рибою та вже потрошеною, кращим варіантом буде жива риба, але за умови, що місце продажу надійне. У великих мережевих магазинах із спеціальними рибними відділами риба зберігається правильно, і її можуть потрошити одразу при вас. Це зручно і безпечніше, ніж купувати вже потрошену рибу, яка довго лежала на прилавку та могла втратити свіжість.

"Щодо готової риби, визначити свіжість складно: орієнтуватися можна на запах та смак, але спеції та кулінарна обробка часто приховують ознаки несвіжості. Тому найнадійніше купувати рибу у перевірених закладах із надійними постачальниками та дотриманням холодового ланцюга", - зауважив він.

Медик підкреслив, що будь-яка людина може принести рибу на лабораторний аналіз у випадку сумнівів або підозри на інфекцію. Однак зазвичай такі випадки рідкісні і пов’язані з конкретними інцидентами, а не масовим явищем.

довідка Андрій Косінов фахівець відділу комунікацій Київського центру контролю. Андрій Косінов - фахівець відділу комунікацій Київського центру контролю. Займається інформаційно-роз'яснюваною роботою стосовно тих чи інших хвороб та популяризує здоровий спосіб життя серед дорослих та дітей. Читає лекції в університетах та школах на цю тематику. Також займається проблемами вакцинації та гіпертонічної хвороби.

