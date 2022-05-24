Ймовірність поширення мавп'ячої віспи територією України дуже мала, а станом на сьогодні жодного випадку не зафіксовано.
Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі національного телемарафону.
"Станом на сьогодні в Україні випадків захворювання на мавп'ячу віспу немає. Для того, щоб інфікуватися, потрібний тривалий контакт з хворою людиною. І це доволі малоймовірно, враховуючи, що зараз туристичних маршрутів доволі обмежена кількість", - зазначив він.
Мавп'яча віспа: що про неї відомо?
З початку травня у Європі та деяких країнах за її межами фіксують спалах мавпячої віспи. Щонайменше у дванадцяти країнах підтвердили понад 80 випадків захворювання. Серед них - США, Канада, Австралія, Іспанія, Португалія та Велика Британія. Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про розслідування ще 50 можливих випадків і попередила, що їх, ймовірно, буде ще більше.
Мавпяча віспа: симптоми й запобіжні заходи
Три основних симптоми мавпячої віспи - це:
- лихоманка;
- характерний висип на тілі;
- пухирці.
У більшості випадків захворювання проходить в легкій формі і зникає самостійно за кілька тижнів. Іноді спостерігається і важкий перебіг хвороби, де відсоток летальних випадків варіюється від 1 до 15%, найскладніше переносять це захворювання діти.
Мавпяча віспа передається контактним і повітряно-крапельним шляхом, але не так заразна, як той же Covid-19. Для зараження необхідний тісний контакт з хворою людиною.
Як уберегтися від мавп'ячої віспи: рекомендацій ВООЗ
- уникати контактів з хворими приматами;
- утримуватися від вживання в їжу м'яса диких тварин;
- регулярно проводити санітарну обробку рук;
- дотримуватися особистої гігієни;
- оберігатися під час статевого акту;
- тісно не контактувати з незнайомими людьми або мандрівниками.