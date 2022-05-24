Станом на сьогодні жодного випадку на території України не зафіксовано.

Ймовірність поширення мавп'ячої віспи територією України дуже мала, а станом на сьогодні жодного випадку не зафіксовано.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі національного телемарафону.

"Станом на сьогодні в Україні випадків захворювання на мавп'ячу віспу немає. Для того, щоб інфікуватися, потрібний тривалий контакт з хворою людиною. І це доволі малоймовірно, враховуючи, що зараз туристичних маршрутів доволі обмежена кількість", - зазначив він.

Мавп'яча віспа: що про неї відомо?

З початку травня у Європі та деяких країнах за її межами фіксують спалах мавпячої віспи. Щонайменше у дванадцяти країнах підтвердили понад 80 випадків захворювання. Серед них - США, Канада, Австралія, Іспанія, Португалія та Велика Британія. Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про розслідування ще 50 можливих випадків і попередила, що їх, ймовірно, буде ще більше.

Мавпяча віспа: симптоми й запобіжні заходи

Три основних симптоми мавпячої віспи - це:

лихоманка;

характерний висип на тілі;

пухирці.

У більшості випадків захворювання проходить в легкій формі і зникає самостійно за кілька тижнів. Іноді спостерігається і важкий перебіг хвороби, де відсоток летальних випадків варіюється від 1 до 15%, найскладніше переносять це захворювання діти.

Мавпяча віспа передається контактним і повітряно-крапельним шляхом, але не так заразна, як той же Covid-19. Для зараження необхідний тісний контакт з хворою людиною.

Як уберегтися від мавп'ячої віспи: рекомендацій ВООЗ

уникати контактів з хворими приматами;

утримуватися від вживання в їжу м'яса диких тварин;

регулярно проводити санітарну обробку рук;

дотримуватися особистої гігієни;

оберігатися під час статевого акту;

тісно не контактувати з незнайомими людьми або мандрівниками.

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