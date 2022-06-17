Інсулін для хворих цукровим діабетом в окупованому росіянами Маріуполі є лише низької якості та в недостатньому обсязі.

Через низьку якість інсуліну та його нестачу в Маріуполі зросла кількість ампутацій кінцівок.

Про це у своєму Telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Інсулін для хворих цукровим діабетом низької якості та в недостатньому обсязі. Джерела кажуть про раптове зростання ампутацій кінцівок у хворих на цукровий діабет останній тиждень. Щодня не менш двох операцій", - розповів він.

Раніше наголошувалося, що найбільшою проблемою у гуманітарній ситуації в Маріуполі є відсутність будь-якої медичної допомоги. За словами Андрющенка, окупанти розвозять у місця видачі гуманітарної допомоги ліки і видають їх просто насипом.

"Специфічних ліків немає, інсулін залишається проблемою. Всі лікарні з міста депортовано разом з лікарями, окрім однієї, яку було захоплено і яка працює виключно на лікування поранених окупантів", - розповів він.

Радник мера додав, що ані Комітет Червоного хреста, ані українську гуманітарну допомогу в місто не допускають.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна поки що не отримує стільки зброї, скільки необхідно, щоб деблокувати Маріуполь та швидше закінчити цю війну.