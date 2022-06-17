Через низьку якість інсуліну та його нестачу в Маріуполі зросла кількість ампутацій кінцівок.
Про це у своєму Telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Інсулін для хворих цукровим діабетом низької якості та в недостатньому обсязі. Джерела кажуть про раптове зростання ампутацій кінцівок у хворих на цукровий діабет останній тиждень. Щодня не менш двох операцій", - розповів він.
Раніше наголошувалося, що найбільшою проблемою у гуманітарній ситуації в Маріуполі є відсутність будь-якої медичної допомоги. За словами Андрющенка, окупанти розвозять у місця видачі гуманітарної допомоги ліки і видають їх просто насипом.
"Специфічних ліків немає, інсулін залишається проблемою. Всі лікарні з міста депортовано разом з лікарями, окрім однієї, яку було захоплено і яка працює виключно на лікування поранених окупантів", - розповів він.
Радник мера додав, що ані Комітет Червоного хреста, ані українську гуманітарну допомогу в місто не допускають.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна поки що не отримує стільки зброї, скільки необхідно, щоб деблокувати Маріуполь та швидше закінчити цю війну.