Випадки пневмонії, переохолодження та обмороження, імовірно, зростуть, а нові напади на будинки та медичні установи збільшують ризики.

Низькі температури в Україні цієї зими можуть призвести до сплеску респіраторних захворювань, переохолодження та обмороження, і будуть посилюватися ракетними ударами Росії.

Про це попередила Всесвітня організація охорони здоров'я, пише Bloomberg.

За даними уряду України, з початку війни було пошкоджено або зруйновано понад 800 тисяч будинків, і тисячі людей зараз живуть або в центрах для біженців, або в пошкоджених будинках. Цієї зими їм може не вистачити захисту від холоду.

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"Занадто багато людей в Україні живуть ненадійно, переїжджають з місця на місце, живуть в нестандартних будівлях або не мають доступу до опалення. Це може призвести до обмороження, переохолодження, пневмонії, інсульту і серцевого нападу", — заявив на брифінгу регіональний директор ВООЗ по Європі Ганс Клюге.

З початку війни, за даними ВООЗ, було скоєно 620 нападів на медичні установи, що обмежило доступ до медичної допомоги для й без того вразливого населення. Люди, які залишилися, особливо в районах бойових дій, швидше за все, старшого покоління і маломобільні.

Атаки на цьому тижні торкнулися електропостачання в 15 регіонах, у тому числі 10, де відбулося відключення електрики. ВООЗ постачає електрогенератори, кисень та інше обладнання в медичні установи, а також працює над поліпшенням доступу до медичної допомоги, особливо в районах, нещодавно звільнених від російської окупації.

Близько кожної третьої людини в окупованих районах або регіонах, де ведуться бойові дії, не мають доступу до ліків, у порівнянні з кожним п'ятим по всій країні, заявив представник ВООЗ в Україні Ярно Габіхт.

"Ракети все ще летять, тому ми повинні бути готові до наступних хвиль переміщення людей", - додав Габіхт.

Пошкодження медустанов в результаті війни

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня заступник міністра охорони здоров'я Богдан Боруховський повідомляв, що російські окупанти з початку повномасштабного вторгнення зруйнували і пошкодили 927 об'єктів охорони здоров'я.

За його словами, найбільша кількість пошкоджених і зруйнованих об'єктів розташовані в Київській, Чернігівській, Миколаївській, Харківській і Донецькій областях. Також він зазначав, що вже вдалося повністю відновити 52 пошкоджених об'єкта, ще понад 200 – відновлені частково.

13 жовтня Боруховський повідомив, що російські окупанти з початку повномасштабного вторгнення зруйнували та пошкодили 1091 об'єкт охорони здоров'я. Приблизно половина з них, це об'єкти первинної медичної допомоги та інші - це лікарні загального профілю. За його словами, на відновлення закладів знадобиться понад 40 мільярдів гривень.

5 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що в рамках фандрейзингової платформи United24 вже зібрано майже 200 млн доларів благодійних внесків. Ця платформа створена з метою збору коштів на підтримку України. На зібрані кошти вже придбано близько однієї тисячі дронів для військових і тисячі одиниць медичного обладнання для медпрацівників.

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