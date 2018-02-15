На Житомирщині на хабарі затримали керівника апарату суду

Правоохоронці затримали посадовця у центрі міста, неподалік від собору, під час одержання ним 9 тис грн.

На Житомирщині на хабарі спіймали керівника апарату суду. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.

"Прокуратура Житомирської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вимагання неправомірної вигоди керівником апарату одного із судів області, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України", - сказано у повідомленні.

У четвер, 15 лютого 2018 року, під час проведення слідчих дій, прокуратурою області спільно з Управлінням захисту економіки в області та Головним управлінням Нацполіції в області в одному з міст області викрито керівника апарату суду під час одержання ним неправомірної вигоди.

Правоохоронці затримали посадовця у центрі міста, неподалік від собору, під час одержання ним 9 тис грн.

Таку суму керівник апарату суду вимагав та одержав від місцевого жителя, пообіцявши йому посприяти щодо призначення покарання, непов’язаного із позбавленням волі за вчинення кримінального правопорушення.

Неправомірну вигоду вилучено.

Наразі проводяться невідкладні слідчі та процесуальні дії. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Досудове розслідування проводить поліція області.

Санкція зазначеної статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.