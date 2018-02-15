Поліція з'ясовує обставини озброєного захоплення підприємства на Дніпропетровщині (фото)

Поліцейські провели спецоперацію по звільненню заручників.

Поліцейські почали розслідування захвату невідомими підприємства у м.Кам'янське на Дніпропетровщині.

Як повідомли у прес-службі Національно поліції Дніпропетровської області, вчора близько 16:00 години, до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що на територію промислового підприємства у м. Кам`янське, увірвалися озброєні чоловіки. Нападники прикривали обличчя масками, побили працівників підприємства та заборонили їм виходити із приміщення.

Поліцейські провели спецоперацію по звільненню заручників, у який приймали участь близько 100 правоохоронців. Під час звільнення заручників ніхто не постраждав.

"Під час спецоперації всі особи, які проникли на територію підприємства, були встановлені та затримані. У них вилучено сім одиниць мисливської гладкоствольної зброї, один пристрій травматичної дії, набої та сім ножів. За вказаною подією поліція відкрила 2 кримінальні провадження за ознаками ч. 3 ст. 206 (протидія законній господарській діяльності) та ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального Кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, вчора на Рівненщині поблизу села Осова група людей з палицями напала на поліцейських, які забезпечували охорону працівників лісових господарств, що за допомогою екскаватора закопували ями та рови, утворені внаслідок незаконного промислу. Постраждало п'ятеро поліцейських.