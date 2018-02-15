На Рівненщині дві сотні копачів бурштину побили палицями поліцейських (фото)

Внаслідок заворушень постраждало п'ятеро поліцейських.

Вчора на Рівненщині поблизу села Осова група людей напала на поліцейських, які забезпечували охорону працівників лісових господарств, що за допомогою екскаватора закопували ями та рови, утворені внаслідок незаконного промислу.

Як повідомили у Відділі комунікації поліції Рівненської області, правоохоронців оточило близько двохсот осіб, які вимагали покинути територію, дозволити видобувати бурштин.

Через деякий час між поліцейськими та копачами сталася сутичка: зловмисники били правоохоронців дерев'яними палицями, трощили їх автомобіль, погрожували їм вбивством та блокували прохід до лісу.

Внаслідок заворушень постраждало п'ятеро поліцейських. На місці події вдалося затримати сімох активних учасників заворушень. Трьом з них повідомлено про підозру, вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

«У поліції розпочали досудове розслідування за статтями 294 (масові заворушення), 342 (опір представникові правоохоронного органу), 343 (втручання в діяльність правоохоронного органу) і 345 (погроза, або насильство щодо правника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Трьом зловмисникам повідомили про підозру у вчиненні масових заворушень та затримали, вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання», - повідомив заступник начальника ГУНП в Рівненській області Олександр Панасюк.

Як повідомляв УНІАН, на вході до будівлі Солом'янського суду Києва, де слухають справу очільника Одеси Геннадія Труханова, сталися сутички між представниками поліції та Національного корпусу.