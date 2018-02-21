Летіла цегла та піротехніка: у центрі Харкова побилися футбольні ультрас з України та Італії (фото, відео)
21:40, 21 лютого 2018Інциденти
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За повідомленнями очевидців, побилися ультрас футбольних клубів «Шахтар» і «Рома».
Під час бійки використовували цеглу та піротехніку / "Об'єктив"
У центрі Харкова на площі Свободи 21 лютого за кілька годин до початку матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів побилися футбольні ультрас.
За повідомленнями очевидців, побилися ультрас футбольних клубів «Шахтар» і «Рома», пише "Об'єктив". Під час бійки використовували цеглу та піротехніку.
Після нетривалої бійки співробітники поліції відтіснили ультрас один від одного.
Відзначимо, що донецький «Шахтар» зіграє з римською «Ромою» в рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів на стадіоні «Металіст» в Харкові 21 лютого. Початок матчу о 21:45
Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві побилися активісти і охоронці будівництва.
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