У Києві чоловіка, який убив дружину та її батьків заради квартири і будинку, довічно відправили у в'язницю

Чоловік повідомив у поліцію про потрійне вбивство, щоб зняти з себе підозру, але його викрили за добу.

Сьогодні суд призначив покарання у вигляді довічного позбавлення волі чоловіку, який 2016 року застрелив свою дружину та її батьків-пенсіонерів. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

«32-річного чоловіка визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених п.п. 1, 6 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох або більше осіб з корисливих мотивів), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України та призначено максимальне покарання у виді довічного позбавлення волі», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ Києві чоловік, дізнавшись, що його дружина хоче розлучитися, вдарив ножем адвоката і вибив зуб перехожомуУ прокуратурі нагадали, що в червні 2016 року чоловік, зателефонувавши на спецлінію «102», повідомив, що знайшов мертвими свою дружину та її батьків. Проведеними слідчо-оперативними заходами протягом доби було встановлено, що цей злочин вчинив саме він.

Як з’ясувалося, чоловік, який офіційно ніде не працював, скоїв потрійне вбивство, щоби заволодіти майном своєї дружини – квартирою в Києві та будинком її батьків у Київській області.

«З метою уникнути покарання та зняти з себе підозри, зловмисник першим зателефонував до поліції, щоб його не запідозрили у вчинених вбивствах», - повідомили в прокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, 4 червня 2016 року до поліції надійшло повідомлення про те, що у с. Жорнівка Києво-Святошинського району виявлено тіла трьох людей з вогнепальними пораненнями. На місці слідчо-оперативна група встановила особи загиблих – ними виявились подружжя пенсіонерів та їхня 31-річна донька.

Під час огляду місця події та гаражного приміщення було виявлено та вилучено значну кількість зброї та патронів до неї.