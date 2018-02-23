Захоплення санаторію в Одесі: поліція почала розслідування, санаторій розблоковано

Господарський конфлікт навколо санаторію триває кілька років, а сьогодні прибув новий директор з метою взяти під контроль підприємство.

В Одесі поліція почала розслідування за фактом сьогоднішньої спроби захоплення санаторію «Лермонтовський», через який протягом кількох років триває господарський конфлікт між «Укрпрофоздоровницею» і Міністерством юстиції України.

Про це у Facebook повідомив радник начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Руслан Форостяк.

За його словами, за фактом самовільного захоплення адміністративного корпусу санаторію відкрито провадження за ст. 356 (самоправство) Кримінального кодексу України.

«Сьогодні вранці група осіб, схожих на «тітушок» (приватне охоронне агентство), разом з «новим» директором увірвалися в санаторій», - повідомив Форостяк.

Він зазначив, що на місце подій прибули правоохоронці, в тому числі, особисто начальник регіонального главку Дмитро Головін, який закликав сторони конфлікту не вдаватися до насильницьких дій, і перебувати виключно в правовому полі.

«В результаті усі приміщення звільнені, сам санаторій розблоковано», - підкреслив Форостяк. Крім того, вжито заходів з охорони правопорядку, проведено огляд приміщень, зафіксовано матеріальні збитки, зокрема, було вибито двері і пошкоджено замки дверей в адміністративних приміщеннях.

Як зазначив Форостяк, цей господарський конфлікт триває кілька років, а сьогодні прибув новий директор з судовими виконавцями в супроводі представників приватного охоронного агентства з метою взяти під контроль підприємство.

При цьому наголошується, що поліція не втручається в господарський конфлікт, але водночас, не дозволить порушувати громадський порядок або діяти силовими методами.

Як повідомив журналістам юрист Ілля Халдай, який представляє інтереси колективу санаторію, сьогодні приблизно о 6.00 понад 70 осіб, імовірно співробітників приватної охоронної фірми «Зевс», з ломами і арматурою увірвалися в санаторій, розбивши двері. Він зазначає, що кількох охоронців «просто змели», а працівників не пустили на роботу.

Юрист стверджує, що в даний час є рішення суду, що вступило в силу, яке скасувало передачу оздоровниці у власність Мін'юсту.

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«Свідоцтво про право власності Мін'юсту скасовано», - підкреслив він.

За словами директора санаторію Дмитра Антипова, ті, що увірвалися на територію зловмисники, велика частина яких була у масках, відключили комплекс від електрики, паралізував його роботу.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі неодноразово проходили мітинги проти передачі санаторію «Лермонтовський» Мін'юсту. У 2011 році суд визнав право власності на об'єкт за державою. У 2015 році Кабмін передав санаторій з ведення ЗАТ «Укрпрофоздоровниця» Мін'юсту. Протягом кількох років через санаторій в Одесі відбуваються конфлікти, в тому числі із застосуванням сили.

Санаторій «Лермонтовський» заснований в 1914 рік, розташований в курортній зоні Одеси, неподалік від центру міста. Спеціалізація - хвороби системи кровообігу, нервової системи, кістково-м'язової системи; реабілітація хворих після травм і з хворобами кістково-м'язової системи; реабілітація після гострого інфаркту міокарда, нестабільної стенокардії тощо.