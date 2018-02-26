Біля суду, де розглядали справу Шабуніна, закидали яйцями блогера (фото, відео)

16:31, 26 лютого 2018
Інциденти
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Олешку дісталося під Дніпровським судом / фото facebook.com/ikrussss

Читайте такожСуд відпустив Шабуніна під особисте зобов’язання"Щойно стався напад групи осіб, які чекали на мене біля суду у справі Шабуніна. Облили речовиною та почали тікати", - йдеться у його повідомленні на сторінці у Facebook.

За словами блогера, він здогадується, хто це замовив.

"Сьогодні прямо сплановані атаки, Крисін зловив зеленкою в лікарні, а Мирослава Олешка обкидали під Дніпровським судом. Мирослав підозрює в цьому Шабуніна", - йдеться у повідомленні блогера Олександра Барабошка.

На опублікованому "Страной" записі видно, що яйця летіли в спину Олешка, у нього забруднена куртка і штани:

Як повідомляв УНІАН, 26 лютого громадські активісти прийшли «провідати» Крисіна. Він лежав у дитячому відділенні лікарні. Активісти поцікавилися, чому він, на їхню думку, ховається від суду та «полікували» його, обливши зеленкою.

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Теги: #блогер Олешко#Олешко Шабунін суд