Біля суду, де розглядали справу Шабуніна, закидали яйцями блогера (фото, відео)

Після інциденту чоловік почав кудись дзвонити і пообіцяв написати заяву до суду.

Блогер Мирослав Олешко повідомив, що його облили біля Дніпровського суду.

Читайте такожСуд відпустив Шабуніна під особисте зобов’язання"Щойно стався напад групи осіб, які чекали на мене біля суду у справі Шабуніна. Облили речовиною та почали тікати", - йдеться у його повідомленні на сторінці у Facebook.

За словами блогера, він здогадується, хто це замовив.

"Сьогодні прямо сплановані атаки, Крисін зловив зеленкою в лікарні, а Мирослава Олешка обкидали під Дніпровським судом. Мирослав підозрює в цьому Шабуніна", - йдеться у повідомленні блогера Олександра Барабошка.

На опублікованому "Страной" записі видно, що яйця летіли в спину Олешка, у нього забруднена куртка і штани:

Як повідомляв УНІАН, 26 лютого громадські активісти прийшли «провідати» Крисіна. Він лежав у дитячому відділенні лікарні. Активісти поцікавилися, чому він, на їхню думку, ховається від суду та «полікували» його, обливши зеленкою.