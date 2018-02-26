На Дніпропетровщині затримали бойовика терористичного угруповання «Восток»
У Дніпропетровській області співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією затримали бойовика угруповання «Восток» терористичної організації «ДНР».
Як повідомили УНІАН в Управлінні СБУ у Дніпропетровській області, затримання відбулося у п’ятницю, 23 лютого.
Читайте також У Дніпрі арештували кримського сепаратистаЗокрема, правоохоронці встановили, що житель Донеччини навесні 2015 року приєднався до угруповання бойовиків «Восток», де чергував на незаконних «блокпостах» терористів.
«Уже в червні того ж року чоловік розчарувався в «ідеалах молодої республіки» та залишив бойовиків. Тривалий час він переховувався у родичів на території Покровського району Дніпропетровської області, де і був затриманий оперативниками спецслужби», - йдеться у повідомленні.
Бойовику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України.
Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.