Розбили скло авто і погрожували: в Одесі біля "Привозу" сталася стрілянина

Як повідомили джерела в прокуратурі, посварилися два автомобіліста на "Ланосі" і "Волзі".

Конфлікт зі стріляниною стався сьогодні вранці у Вознесенському провулку в Одесі, що біля ринку «Привоз».

Як повідомляє «Думська» з посиланням на джерела в прокуратурі, посварилися два автомобіліста на «Ланосі» і «Волзі».

У розпал сварки водій «Волги» дістав пістолет, швидше за все травматичний, і вистрілив в машину опонента, а потім зник з місця події.

Стрілка розшукують. На місці працює слідчо-оперативна група.

«Причини і причетні особи встановлюються», — прокоментували інцидент у прес-службі патрульної поліції.

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У прес-службі ГУНП прокоментували інцидент біля «Привозу».

«О 9:58 в поліцію надійшло повідомлення про інцидент між автомобілістами у Вознесенському провулку. На місце події прибула слідчо-оперативна група Приморського відділу поліції. Попередньо встановлено, що до припаркованого автомобілю одесита під'їхали кілька чоловіків на «Волзі» і, розбивши скло, почали погрожувати предметом, схожим на пістолет, після чого зникли в напрямку Старосенної площі», — повідомили в прес-службі відомства.

В даний час особи хуліганів встановлені. Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Раніше у Київській області п'яний екс-учасник АТО стріляв з автомата і кидав гранати в сусідів.