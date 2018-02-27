У Львові на дівчину посеред вулиці впала штукатурка з будинку

Дівчина з численними травмами госпіталізована до лікарні.

У Львові на 22-річну дівчину посеред вулиці впав фрагмент штукатурки з будинку.

Дівчина з численними травмами госпіталізована до лікарні, інформує "Varta1". Внаслідок події жінку, 1996 року народження, львів’янку, бригадою швидкої медичної допомоги із діагнозом струс головного мозку, ЗЧМТ, забійна рана тім’яної ділянки, госпіталізовано. Обставини події з’ясовують.

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За словами голови Галицької районної адміністрації Андрія Зозулі, будинок знятий з балансу району і належить ОСББ.

Раніше у Львові на дівчину впала частина балкону.