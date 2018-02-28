У Харкові 1300 людей евакуювали з ТЦ через телефонного терориста

Фахівці обстежили майже 33 тис. квадратних метрів територій і не виявили ніяких вибухових речовин.

У Харкові через неправдиве повідомлення про замінування торгового центру евакуювали 1,3 тис. осіб.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції у Харківській області, інформація про нібито закладену вибухівку в будівлі торгового центру за адресою: вулиця Кільцевий шлях, 4-А надійшла в поліцію сьогодні, 27 лютого, о 15.50.

Читайте такожВ Одесі телефонний терорист завадив акції з нагоди 100-річчя радянської арміїЗа даними поліції, для перевірки інформації на місце виїхала слідчо-оперативна група Дергачівського відділу поліції і експерти вибухотехнічного управління.

Фахівці оглянули 30 тис. кв. метрів приміщень та 2,8 тис. кв. метрів прилеглої території. Ніяких вибухових речовин не виявлено.

Вживаються заходи щодо встановлення особи аноніма, який зробив неправдиве повідомлення про мінування.