У Луцьку у підвалах багатоповерхівок від переохолодження загинули троє безхатьків

Двоє з чоловіків раніше проживали у будинках, в підвалах яких знайшли їхні тіла, проте за певних обставин згодом стали безхатьками.

У Луцьку внаслідок переохолодження загинули троє безхатьків. Як повідомили УНІАН у прес-службі управління патрульної поліції у Волинській області, тіла двох чоловіків приблизно 50-річного віку були виявлені вчора, 27 лютого, у підвалах багатоповерхівок за різними адресами. Тіло ще одного безхатька знайшли сьогодні теж у підвалі багатоповерхового будинку, розташованого в одному з мікрорайонів міста.

Читайте такожНа Львівщині від переохолодження померла жінкаЗа словами прес-секретаря управління патрульної поліції Ольги Бузулук, про знайдені тіла у поліцію повідомили мешканці будинків, а також працівник житлово-комунального підприємства. Вона зазначила, що за попередньою інформацією, чоловіки померли від переохолодження.

«Наразі особи двох безхатьків встановлено. За свідченням сусідів, ці чоловіки раніше проживали у будинках, в підвалах яких знайшли їхні тіла. Проте за певних обставин згодом стали безхатьками. Особу третього не встановлено», - зазначила Бузулук.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Львівщині батько із сином загинули від переохолодження.