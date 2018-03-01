У Запоріжжі сильний вітер зірвав утеплювач з багатоповерхівки (фото)

На щастя, в цей час там не проходили люди. Утеплювач, мабуть, був неякісно встановлений.

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