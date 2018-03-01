У Запоріжжі сильний вітер зірвав утеплювач з багатоповерхівки (фото)
14:59, 01 березня 2018Інциденти
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На щастя, в цей час там не проходили люди. Утеплювач, мабуть, був неякісно встановлений.
Сталася НП у Шевченківському мікрорайоні / фото zanoza-news.com
У Запоріжжі сталася НП в Шевченківському мікрорайоні. Сильний вітер зірвав зі стіни багатоповерхового будинку утеплювач.
Про це повідомляє Gazeta.zp.ua. Утеплювач, мабуть, був неякісно встановлений. На щастя, в цей час тут не проходили люди.
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