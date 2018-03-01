У Запоріжжі сильний вітер зірвав утеплювач з багатоповерхівки (фото)

14:59, 01 березня 2018
Інциденти
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Сталося НП у Шевченківському мікрорайоні / фото zanoza-news.com

Про це повідомляє Gazeta.zp.ua. Утеплювач, мабуть, був неякісно встановлений. На щастя, в цей час тут не проходили люди.

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Раніше повідомлялося, що в Херсоні снігу місцями намело по шию, городяни пересуваються на лижах.

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Новина в сюжеті: Снігопад в Україні
Теги: #негода в Україні#снігопад в Україні#вітер зірвав стіну багатоповерхівки