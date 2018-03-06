В Одесі біля "Привозу" сталася стрілянина
13:13, 06 березня 2018Інциденти
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Іноземець, виїжджаючи з парковки, відмовився платити, мотивуючи це тим, що простояв зовсім недовго.
Ілюстрація / REUTERS
В Одесі біля ринку "Привоз" сталася стрілянина.
Про це повідомляє "Думська". Поліція розслідує інцидент, що стався увечері 5 березня.
Як повідомили в поліції, іноземець, виїжджаючи з парковки на розі Пантелеймонівській і Катерининської вулиць, відмовився платити, мотивуючи тим, що простояв зовсім недовго. Охорона застосувала силу. Потерпілий викликав на допомогу друга, який відкрив стрілянину з травматичної зброї.
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Відзначається, що після стрілянини іноземець разом з другом поїхали зі стоянки. Зараз поліція розшукує їх.
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