У Броварах сталася стрілянина – постраждали двоє чоловіків

Стрілянина виникла в результаті сварки між двома чоловіками та компанією молоді.

У місті Бровари Київської області правоохоронці затримали 20-річного хлопця, який поранив з травматичного пістолета двох чоловіків.

Читайте такожУ Києві спалили автомобіль відомого адвокатаЯк повідомляє прес-служба нацполіції Київської області, вночі на спецлінію 102 надійшло повідомлення про стрілянину у Броварах, в результаті якої постраждали двоє чоловіків, а винуватець втік.

За гарячими слідами працівники патрульної поліції затримали підозрюваного, ним виявився 20-річний місцевий житель. Під час поверхневого огляду в сумці молодика правоохоронці виявили зброю – попередньо стартовий пістолет, перероблений для стрільби гумовими кулями. Знаряддя злочину вилучено та направлено на експертизу.

«Як з’ясувалося, напередодні між чоловіками (45 та 47 років) та компанією молоді виникла словесна перепалка. Хлопець дістав пістолет та зробив кілька пострілів. Постраждалих із тілесними ушкодженнями доставили до лікарні», - зазначається у повідомленні.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Зловмисник знаходиться в СІЗО, вирішується питання щодо обрання відносно нього міри запобіжного заходу. Правопорушнику загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, 5 лютого у Києві неподалік від станції метро «Осокорки» внаслідок дорожнього конфлікту сталася стрілянина. Поранення отримали двоє чоловіків.