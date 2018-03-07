Вибух авто на Броварському проспекті в Києві: гранату в СБУшника кинув екс-"беркутівець" (фото)

Співробітники СБУ проводили операцію із затримання чинного працівника поліції, який займався торгівлею зброєю.

Гранату у співробітника СБУ ввечері 6 березня у Києві кинув екс-«беркутівець».

Про це у коментарі УНІАН заявила речник СБУ Олена Гітлянська.

За її словами, співробітники Служби безпеки України вчора ввечері проводили спецоперацію із затримання продавця зброї, чинного працівника поліції, який мав відношення до розформованого спецпідрозділу «Беркут». Під час затримання він кинув гранату у співробітника спецпідрозділу СБУ «Альфа» та втік з місця пригоди.

«Торговець зброєю, який має відношення до правоохоронних органів, зрозумів, що його затримають, і кинув гранату в наших співробітників», - заявила вона.

За словами Гітлянської, «відбувалися слідчі дії, його намагались затримати, ним виявився поліцейський. Коли він зрозумів, що співробітники СБУ хочуть його затримати, він кинув гранату і втік».

Читайте такожУ Києві поліція ввела план "Сирена" через вибух машини на Броварському проспектіЯк наголосила Гітлянська, «ми його знайдемо. Він мав відношення до колишнього спецпідрозділу «Беркут».

Вона повідомила, що поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя співробітника правоохоронного органу), ведуться невідкладні слідчі дії із затримання цієї людини.

«СБУ виявляє дуже велику кількість зброї і веде активну роботу з пошуку та нейтралізації всіх каналів збуту зброї. Ми активно працюємо і затримуємо дуже багато торгівців, які намагаються незаконно вивезти зброю із району АТО, ми викриваємо також підпільні майстерні», - додала Гітлянська.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня пізно ввечері біля станції метро «Лісова» у Києві зловмисник підірвав гранатою автомобіль, Осколкове поранення отримав один чоловік.