У Дніпрі на парковці вибухнула вантажівка (відео)
13:22, 07 березня 2018Інциденти
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Власник автомобіля заснув у машині з саморобним обігрівачем.
У Дніпрі на парковці вибухнула автівка
У Дніпрі на парковці біля торгового центру вибухнула вантажівка.
Про це йдеться в сюжеті ТСН. Водій, який ночував у машині, встиг з неї вибігти, коли на ньому вже горіла куртка. Потім вибухнув газовий балон і авто спалахнуло.
Водій не постраждав. Він пояснив, що дивився телевізор у салоні і заснув. Рятувальники загасили полум'я через 10 хвилин, проте "Газель" знищена.
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Цей торговий центр розташований на виїзді з Дніпра. На парковці часто зупиняються водії фур з інших міст для відпочинку. Попередньо причиною загоряння міг стати саморобний обігрівач в салоні.
Раніше в одеському тролейбусі стався вибух.
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