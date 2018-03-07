У Дніпрі на парковці вибухнула вантажівка (відео)

Власник автомобіля заснув у машині з саморобним обігрівачем.

У Дніпрі на парковці біля торгового центру вибухнула вантажівка.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Водій, який ночував у машині, встиг з неї вибігти, коли на ньому вже горіла куртка. Потім вибухнув газовий балон і авто спалахнуло.

Водій не постраждав. Він пояснив, що дивився телевізор у салоні і заснув. Рятувальники загасили полум'я через 10 хвилин, проте "Газель" знищена.

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Цей торговий центр розташований на виїзді з Дніпра. На парковці часто зупиняються водії фур з інших міст для відпочинку. Попередньо причиною загоряння міг стати саморобний обігрівач в салоні.

Раніше в одеському тролейбусі стався вибух.