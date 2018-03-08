В Одеській області повісився п'ятикласник

Правоохоронці наразі з'ясовують обставини події.

У Кілійському районі Одеської області сьогодні повісився п'ятикласник.

Як повідомив УНІАН голова Кілійської районної ради Павло Бойченко, НП сталася в селі Шевченкове.

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За його даними, хлопчик вранці пішов привітати родичів з 8 березня, повернувся в 14.00. Побачивши, що син сильно забруднився, мати його вилаяла, потім пішла на роботу. Коли повернулася додому, виявила сина повішеним у господарській споруді, розташованій у дворі.

«Це благополучна, повна сім'я, хороший хлопчик... І батьки, і діти характеризуються виключно з позитивного боку. Вчителі кажуть, що мама постійно цікавилася успіхами в навчанні сина», - зазначив Бойченко.

Під час НП батько дитини перебував на роботі в Одесі, де також вчиться старша дочка.

Наразі правоохоронці з'ясовують обставини події.

Як повідомляв УНІАН, раніше 10-річна дівчинка, знайдена повішеною на горищі будинку в селі Нова Іванівка Арцизького району Одеської області, не скоювала самогубство.

Прийшовши додому, дівчинка переодяглася і відправилася грати зі своїми молодшими братами на горище сусіднього будинку, який також належить її батькам. Як стверджують у поліції, під час гри дитина засунула голову в кільце ізольованого проводу, прив'язаного до дерев'яної опорі горища. Після цього дівчинка нібито похитнулася і впала, потрапивши в петлю.