Біля столичної недобудови знайшли тіло дівчини-підлітка

За попередньою інформацією, дівчина знаходилася у розшуку.

У Святошинському районі Києві на території недобудови знайшли тіло молодої дівчини. За попередньою інформацією, вона перебувала у розшуку.

Про це повідомили у спільноті "Київ Оперативний" у Facebook.

"Жахливий випадок стався сьогодні, близько 12:00, на проспекті Перемоги у Святошинському районі. На території недобудови знайшли тіло дівчини. За попередньою інформацією, загиблою виявилась розшукувана дівчина. Вона була 2005 року народження. Встановлюються всі обставини події", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на Подолі у Києві біля закладу громадського харчування знайшли тіло чоловіка з ножевим пораненням.