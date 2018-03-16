В ресторані на Подолі у Києві загинув чоловік: свідки кажуть про поранення у шию (відео)

Загиблий був у ресторані разом з дівчиною, яка приїхала до нього в гості з Харкова.

У ресторані швидкого харчування в центрі Києва (біля станції метро «Контрактова площа») загинув чоловік. За словами свідків, він помер від втрати крові після поранення у шию.

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Як повідомляє «ТСН», біля входу у заклад кореспонденти бачили багато крові. На місці їм вдалося з’ясувати, що загиблий був у ресторані разом з дівчиною, яка приїхала до нього в гості з Харкова.

Зазначається що однією з версій трагедії було самогубство. Жодних гострих предметів поруч з тілом чоловіка свідки, при цьому, не помітили.

Поліція категорично відмовляється коментувати справу до завершення слідчих дій. Ресторан закрито.

У лютому повідомлялось, що в ресторані у Дніпровському районі Києва іноземці вбили військового. 22-річний чоловік отримав ножове поранення в шию і помер на місці.