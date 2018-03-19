У Чернівцях загорівся великий місцевий ринок (фото, відео)
16:44, 19 березня 2018Інциденти
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За інформацією ДСНС, пожежа виникла у секторі з килимами.
У Чернівцях ліквідують пожежу на Калинівському ринку / Прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області
На території Калинівського ринку у Чернівцях виникла масштабна пожежа, полум`я охопило площу близько 1000 квадратних метрів.
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Як повідомляє прес-служба Управління ДСНС у Чернівецькій області, пожежа виникла у секторі продажу килимів. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.
О 14:55 пожежу локалізували До гасіння залучено 15 одиниць техніки та 58 рятувальників ДСНС.
Як повідомив у Facebook телеканал Чернівці, посилаючись на «інсайдерську інформацію», пожежа виникла вніслідок того, що працівник, який встановлював нові вітрини працював зі зварювальним апаратом.
За словами джерела журналістів, винуватець пожежі наразі перебуває в лікарні.
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У грудні повідомлялось, що у чернівецькій школі вигорів цілий клас. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.
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