У Чернівцях загорівся великий місцевий ринок (фото, відео)

16:44, 19 березня 2018
Інциденти
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У Чернівцях ліквідують пожежу на Калинівському ринку / Прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області

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Як повідомляє прес-служба Управління ДСНС у Чернівецькій області, пожежа виникла у секторі продажу килимів. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.

О 14:55 пожежу локалізували До гасіння залучено 15 одиниць техніки та 58 рятувальників ДСНС.

Як повідомив у Facebook телеканал Чернівці, посилаючись на «інсайдерську інформацію», пожежа виникла вніслідок того, що працівник, який встановлював нові вітрини працював зі зварювальним апаратом.

За словами джерела журналістів, винуватець пожежі наразі перебуває в лікарні.

У грудні повідомлялось, що у чернівецькій школі вигорів цілий клас. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

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Теги: #пожежа#Чернівці