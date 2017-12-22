У чернівецькій школі вночі вигорів цілий клас (фото)

У Чернівцях в ніч на 22 грудня виникла пожежа в класі на другому поверсі загальноосвітньої школи №11 на вулиці Південно-Кільцевій, 7-Б.

Як передає з місця події кореспондент УНІАН, у класі, де учора проводився ремонт, згоріло шкільне приладдя, стіни, частина підлоги та меблі. Загалом вигорів один клас і коридор. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Читайте такожЖертв могло бути більше: стали відомі подробиці смертельної пожежі на Черкащині

Як повідомив УНІАН міський голова Чернівців Олексій Каспрук, працівники школи сьогодні приблизно о 06.00 викликали рятувальників, які оперативно погасили вогонь у приміщенні.

За попередніми даними, пожежа могла виникнути через електричне приладдя, яке було у приміщенні, або через техніку, яку тут залишили ремонтники.

«Я дав доручення негайно розпочати ремонтні роботи, відновити усе в класах, включаючи й меблі. Дітей з молодших класів достроково відправили на канікули. Сподіваюся, що за час зимових канікул ми все відновимо», - сказав Каспрук.

Як повідомляв УНІАН, через пожежу у київській багатоповерхівці троє дітей і жінка опинилися в лікарні.