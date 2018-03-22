У метро Києва затримали чоловіка з вибухівкою (фото)
11:50, 22 березня 2018Інциденти
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Також у затриманого вилучено пластид, запали та детонатори.
Правоохоронці метрополітену виявили на станції пасажира, який віз у рюкзаку тротилову шашку, пластид, запали і детонатори / фото kyiv.npu.gov.ua
У Києві на станції метро «Житомирська» правоохоронці затримали 28-річного киянина, у якого вилучили тротилову шашку.
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Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
«На станції метро «Житомирська» співробітники поліції затримали киянина, 1990 року народження, який прямував до центру міста, і для чогось прихопив із собою тротилову шашку вагою близько 100 грамів, приблизно стільки пластиду, запали та детонатори», - написав він.
За словами Крищенка, із затриманим працюють співробітники Служби безпеки України.
фото kyiv.npu.gov.ua
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