У метро Києва затримали чоловіка з вибухівкою (фото)

11:50, 22 березня 2018
Інциденти
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Правоохоронці метрополітену виявили на станції пасажира, який віз у рюкзаку тротилову шашку, пластид, запали і детонатори / фото kyiv.npu.gov.ua

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Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

«На станції метро «Житомирська» співробітники поліції затримали киянина, 1990 року народження, який прямував до центру міста, і для чогось прихопив із собою тротилову шашку вагою близько 100 грамів, приблизно стільки пластиду, запали та детонатори», - написав він.

За словами Крищенка, із затриманим працюють співробітники Служби безпеки України.

фото kyiv.npu.gov.ua

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