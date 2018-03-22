У метро Києва затримали чоловіка з вибухівкою (фото)

Також у затриманого вилучено пластид, запали та детонатори.

У Києві на станції метро «Житомирська» правоохоронці затримали 28-річного киянина, у якого вилучили тротилову шашку.

Читайте такожУ "замінованій" міськраді Миколаєва сталися сутички і запалили димову шашку

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

«На станції метро «Житомирська» співробітники поліції затримали киянина, 1990 року народження, який прямував до центру міста, і для чогось прихопив із собою тротилову шашку вагою близько 100 грамів, приблизно стільки пластиду, запали та детонатори», - написав він.

За словами Крищенка, із затриманим працюють співробітники Служби безпеки України.