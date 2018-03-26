В Одесі знищено велику партію контрабандних сигарет

У разі їх збуту на чорному ринку бюджет Великої Британії недоотримав би 4,8 млн. фунтів стерлінгів (на дату вилучення - близько 170 млн. гривень) надходжень від сплати акцизного податку.

Представники Асоціації «Укртютюн» та її компаній-членів взяли участь у знищенні 897 500 пачок нелегальних сигарет, вилучених Податковою міліцією Державної фіскальної служби України.

Тютюнові вироби, що незаконно переміщувались з країн Близького Сходу до Великої Британії, були вилучені в одному з портів Одеської області. У разі їх збуту на чорному ринку бюджет Великої Британії недоотримав би 4,8 млн. фунтів стерлінгів (на дату вилучення - близько 170 млн. гривень) надходжень від сплати акцизного податку.

Вилучена продукція не була маркована марками акцизного податку. Як показало дослідження, проведене в лабораторії однієї з компаній-членів Асоціації, вміст смоли та нікотину у вилучених сигаретах не відповідає зазначеному на пачках і суттєво перевищує максимальні показники, дозволені законодавством ЄС.

«Зміни до законодавства, що зобов’язали органи влади залучати представників легальних виробників та імпортерів до знищення конфіскованих тютюнових виробів, набрали чинності у листопаді 2016 року. Сьогодні ми вперше беремо участь у настільки масштабному та резонансному знищенні, та сподіваємося, що такі заходи відбуватимуться на постійній основі. Схем «знищення» конфіскованої продукції на папері, коли вона повторно потрапляє на ринок, необхідно позбутись раз і назавжди», – говорить Валентина Хоменко, генеральний директор Асоціації «Укртютюн».

Асоціація та виробники тютюнових виробів, що входять до її складу, готові і надалі співпрацювати з органами державної влади у питаннях протидії незаконній торгівлі.

Асоціація “Укртютюн” представляє інтереси чотирьох найбільших вітчизняних виробників тютюнових виробів (ПрАТ «Філіп Морріс Україна», АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна», ПрАТ «АТ «Тютюнова компанія B.A.T – Прилуки», ПзІІ «Імперіал Тобако Юкрейн»), які входять у топ-10 найбільших платників податків України 2017.