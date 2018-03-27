Підприємлива 17-річна дівчина на Харківщині хотіла заробити 100 тисяч гривень на власному "викраденні"

За словами матері, дівчина пішла на прогулянку, не сказавши, куди, а наступного ранку на мобільний телефон матері надійшло смс-повідомлення, з вимогою заплатити за звільнення доньки.

На Харківщині 17-річна мешканка м.Лозова спільно зі знайомим інсценувала своє викрадення і оцінила "звільнення" в 100 тис.гривень.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції в Харківській області.

Зазначається, що 24 березня 37-річна місцева жителька звернулася до чергової частини Лозівського ВП із заявою про зникнення доньки. За словами жінки, дівчина пішла на прогулянку, не сказавши, куди, а наступного ранку на мобільний телефон матері надійшло смс-повідомлення, з вимогою заплатити за звільнення доньки 100 тис.гривень.

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"Під час досудового розслідування співробітники Управління карного розшуку обласного главку поліції спільно з співробітниками Лозівського відділу поліції встановили місцезнаходження дівчини. Працівники поліції знайшли її в одній з квартир багатоповерхівки міста Лозова. Житло зняв її 23-річний знайомий. 17-річна дівчина повідомила поліцейським, що історію з викраденням вона придумала сама", - йдеться в повідомленні.

Зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.2 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше в Одесі трапився страшний інцидент – незнайома жінка викрала з дитячого майданчика дитину. Майже добу шукали дев'ятирічного хлопчика Андрія Єфімова. Дитина раптово зникла просто з ігрового майданчика у дворі. На пошуки відрядили усю одеську поліцію, нацгвардію та кінологів, до яких також долучилися небайдужі містяни.