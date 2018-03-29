На трасі під Києвом сталася масштабна ДТП - утворилися кілометрові затори (фото, відео)
13:02, 29 березня 2018Інциденти
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У мережі повідомляють, що на місці аварії стоять чотири "швидкі".
Під Києвом сталася потрійна ДТП / фото facebook.com/dtp.kiev.ua
У четвер, 29 березня, на гостомельській трасі під Києвом сталася масштабна ДТП.
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Про це повідомили у dtp.kiev.ua, опублікувавши фото з місця аварії. "Масштабна ДТП з постраждалими і затор на гостомельській трасі: на місці 4 "швидких", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє ТСН, через ДТП утворилися кілометрові пробки. За інформацією журналістів, там зіткнулися дві машини й маршрутка.
Водій "Хонди", найімовірніше, не впорався з керуванням, вилетів на зустрічну смугу і зачепив автобус з пасажирами. Далі продовжив рух і зіткнувся ще з однією машиною.
Під Києвом утворилися кілометрові затори через аварію
Як повідомляв УНІАН, 27 березня близько 05.40 на трасі Київ-Харків-Довжанський під Харковом зіткнулися сім автомобілів.
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