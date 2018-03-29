На трасі під Києвом сталася масштабна ДТП - утворилися кілометрові затори (фото, відео)

13:02, 29 березня 2018
Інциденти
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Під Києвом сталося потрійне ДТП фото facebook.com/dtp.kiev.ua

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Про це повідомили у dtp.kiev.ua, опублікувавши фото з місця аварії. "Масштабна ДТП з постраждалими і затор на гостомельській трасі: на місці 4 "швидких", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє ТСН, через ДТП утворилися кілометрові пробки. За інформацією журналістів, там зіткнулися дві машини й маршрутка.

Водій "Хонди", найімовірніше, не впорався з керуванням, вилетів на зустрічну смугу і зачепив автобус з пасажирами. Далі продовжив рух і зіткнувся ще з однією машиною.

Як повідомляв УНІАН, 27 березня близько 05.40 на трасі Київ-Харків-Довжанський під Харковом зіткнулися сім автомобілів.

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Теги: #Київ#ДТП#затори