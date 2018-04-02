В Одесі через "замінування" університету імені Мечникова евакуювали близько 700 осіб

Через евакуацію та прибуття спецтехніки на одеському Французькому бульварі стався транспортний колапс.

В Одесі через неправдиве повідомлення про замінування будівлі університету евакуювали 700 осіб.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, у понеділок вранці по спецлінії «102» надійшло анонімне повідомлення про те, що будівля Одеського національного університету ім. Мечникова, розташована за адресою Французький бульвар, 24, замінована.

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З метою належної перевірки інформації на місце було направлено слідчо-оперативну групуа поліції, експертів вибухотехнічного управління і кінологів.

В ході обстеження будівлі університету і прилеглої до неї території вибухонебезпечних предметів не виявлено.

«На час перевірки були евакуйовані близько 700 осіб», - повідомили в главку.

У зв'язку з прибуттям спецтехніки та великої кількості евакуйованих людей на Французькому бульварі стався транспортний колапс.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 (свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Раніше в Одесі не підтвердилося повідомлення про замінування вулиці Гагарінське плато, на якій розміщене Генеральне консульство Російської Федерації.