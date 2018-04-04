Керівництво ліцею запевняє, що особливих проблем із булінгом ніколи не виникало. В ситуації з хлопчиком кажуть, що діяли за законом.

У Києві однокласники побили школяра та зламали йому хребет . Перелом хребта і чотири місяці прикутий до ліжка - так закінчився звичайний навчальний день для семикласника з Києва Максима Чернікова.

Про це повідомляє ТСН. "Було дуже боляче у серці, у грудях і не чув своїх ніг", - згадує хлопець.

Результат цькувань - роки лікування і реабілітації. "Це сталося 7 грудня. Після другого уроку я йшов на урок англійської", - каже хлопець.

Максиму – 12 років. Він активно займається плаванням і спортивно-бальними танцями. Та щоб здійснити ще одну свою мрію – стати рекламістом, у вересні з простої школи він перейшов до спеціалізованого столичного ліцею.

"Відбирали сумку, били, штовхалися, брали рюкзаки і перекладали речі. Після цього я побіг на другий поверх. Але вони там мене знайшли і побігли. Некришевич мене ударив по плечу, я захищався, щоб вони мені в голову не попали. Некришевич сказав дітям, які там стояли: "Відійдіть!", і зі всієї сили ударив мене, я відлетів і упав", - розповідає Максим.

Через кілька хвилин його привели до медпункту. Він скаржився на гострий біль у спині, грудях і серці. Не відчував ніг. Усе, що зміг зробити, – подзвонити до бабусі.

"Я приїхала через півтори години туди. І ніяка допомога дитині не була надана взагалі! Розумієте? При всьому при тому, що дитина скаржилася на гостру серцеву біль. Найперше, коли вони зайшли в кабінет, знаєте, про що вони запитали? Вони не запитали, як він себе почуває, вони запитали: а ти бився? А ти давав здачі? А хто перший кого вдарив? Поки я в грубій формі не зупинила цей допит. Потім уже приїхала швидка допомога", - згадує Валентина Волокжаніна, бабуся Максима.

Вже в лікарні виявили набряк спинного мозку і забій грудної клітки. А через чотири дні встановили і остаточний діагноз – перелом хребта.

"Це не нещасний випадок! Нещасний випадок – це коли людина підслизнулася і впала. А тут напали, побили і кинули, і зламали хребет! Під час навчального процесу! В школі! Я віддала здорове дитя і забрала звідти скалічене!", - каже мама Максима Ганна Чернікова.

Керівництво ліцею запевняє, що особливих проблем із булінгом ніколи не виникало. В ситуації з Максимом кажуть, що діяли за законом.

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"Ми провели розслідування, відповідно до чинного законодавства в триденний термін, з’ясували обставини, покарали винних. Це заступник з виховної роботи, це черговий вчитель – отримали адміністративне стягнення", - говорить директор ліцею податкової та рекламної справи №21 м. Києва Ірина Бабка.

А от мама Ганна знає протилежне і демонструє відео знущань над іншими дітьми, яке учні викладали в Інтернет.

"Група "Мемчики 7А" у "Вайбері". Почав розповідати, що хлопці ображають одне одного, знімають постійно на відео, знімають його, як він переодягається в роздягальні, коли йде на уроки. Розказав про те, як його однокласника Женю Раєвського побили, просто поваляли ногами. Діти це розцінюють як гру", - каже Ганна Чернікова.

На відео тієї "гри" видно, як 7-класники б’ють хлопчика. За кадром дівчина говорить і сміється: "Они не знают, что я снимаю! А давайте еще кого-то опустим!".

Директор ліцею такі випадки вважає звичайним конфліктом

"Ви ж розумієте, що це діти, це людський фактор, це ситуація спілкування підлітків. Виникають різні моменти, різні ситуації, але не було і немає таких, які не можуть люди між собою вирішити", - говорить директор ліцею Ірина Бабка.

Раніше у Павлограді школяр зарізав 4-річного хлопчика та його батька.